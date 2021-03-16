"Без этого стройка не идет": оккупанты Крыма оправдали публично выругавшуюся главу "Минкульта"

"Глава" оккупационной администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов высказался о недавнем скандале с участием так называемого "министра культуры Крыма" Арины Новосельской. Женщина, выругавшаяся матом во время заседания "правительства", не будет уволена с занимаемой должности.

Об этом сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

"Нет, в этой связи увольнять — точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничьё личное достоинство оскорблено не было", - ответил Аксенов.

Пособника оккупантов возмутило то, что "министр культуры" знает такие слова и произносит их публично. Однако, он не считает нужным за это наказывать.

"Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке, там все бы поняли, что без этого стройка не идет" – добавил "премьер-министр Крыма".

Отметим, что женщине не понравилась неработающая техника во время совещания. О чем она не преминула высказать свое мнение.

Напомним, Россия потребовала от Facebook разблокировать аккаунт телеканала "Крым-24" в Instagram.