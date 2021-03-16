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Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры
Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры

Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры

Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф galinfo

Львовский областной совет во вторник, 16 марта, поддержал обращение к Кабинету министров Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

Об этом сообщается на странице "Європейська Солідарність Львів" в соцсети Facebook со ссылкой на депутата облсовета от фракции "Європейська Солідарність" Ольгу Березюк.

"Депутаты Львовского областного совета от фракции "Європейська Солідарність" инициируют обращение в Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта Украины о присвоении стадиона "Арена Львов" имени Степана Бандеры", - говорится в публикации.

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По словам Березюк, обращение в Кабмин поддержали 68 депутатов облсовета из 84.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

Как сообщалось, в феврале Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 2016 года о переименовании ряда улиц и проспектов в столице, включая и переименование ул.Суворова в ул.Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Депутаты, Стадион, Степан Бандера, Арена Львов, Присвоение.
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