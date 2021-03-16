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В Запорожье клиент несколько раз выстрелил в таксиста после отказа платить за поездку (фото)

В Запорожье клиент несколько раз выстрелил в таксиста после отказа платить за поездку (фото)
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф

Поздним вечером 15 марта в Запорожье мужчина устроил стрельбу, ранив  и избив таксиста, который как раз его подвозил.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Как оказалось, в водителя, занимавшегося частным извозом, несколько раз выстрелил и избил его же пассажир, который на просьбу заплатить за поездку, пошел в отказ.

Стрельба в Запорожье 15 марта

Полицейским удалось установить личность стрелка. Им оказался ранее судимый за совершение разбойного нападения 36-летний житель города Запорожья. У него изъяли травматический пистолет.

За совершенное ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и оставил селян без света из-за желания устроить фейерверк.

Кроме того, 7 марта во Львове неизвестный несколько раз стрелял в 34-летнего одессита, после чего скрылся с места инцидента. Стрелявшего нашли в своей квартире с простреленной головой.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Запорожье, Стрельба, Фото, Таксисты, Раненные.
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