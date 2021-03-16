Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Рождаемость упала, а вакцинироваться не спешат даже врачи: как борется с ковидом краснозонная Житомирщина
Рождаемость упала, а вакцинироваться не спешат даже врачи: как борется с ковидом краснозонная Житомирщина
Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше времени: принято важное решение
Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше времени: принято важное решение
Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры
Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры

Вторжение вертолета ВС России в Украину: выяснилась важная деталь

Вторжение вертолета ВС России в Украину: выяснилась важная деталь
18:06 Сегодня Телеграф

Из-за пролета российского вертолета Ми-8 в небе над пограничным пунктом в Краснополье Сумской области, военные готовы были применить ПВО в случае дальнейшего продвижения военной авиации РФ вглубь Украины.

Об этом сообщает "Диалог".

По всей видимости, россияне не стали испытывать судьбу и вернулись на свою территорию.

Из-за инцидента военные на данном участке границы были экстренно приведены в режим повышенной боеготовности.

Как уточнили в МВД Украины, по данному случаю ГПСУ немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины. Пограничники потребовали объяснить причины залета российского летательного аппарата на территорию Украины и раскрыть принадлежность Ми-8.

На данный момент в ГПСУ ждут ответа от российской стороны.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Киевщине вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку вблизи Иванкова.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 789

Все по теме:

Сумская область, Вертолеты, Ми-8, Краснополье, Российские вертолеты, вторжения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
02 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
03 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
04 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
05 Врач рассказал как себя чувствует Татьяна Черновол
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)
Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)
СБУ устроила масштабные обыски по делу о &quot;Харьковских соглашениях&quot; (фото)
СБУ устроила масштабные обыски по делу о "Харьковских соглашениях" (фото)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь