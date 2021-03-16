Вторжение вертолета ВС России в Украину: выяснилась важная деталь

Из-за пролета российского вертолета Ми-8 в небе над пограничным пунктом в Краснополье Сумской области, военные готовы были применить ПВО в случае дальнейшего продвижения военной авиации РФ вглубь Украины.

Об этом сообщает "Диалог".

По всей видимости, россияне не стали испытывать судьбу и вернулись на свою территорию.

Из-за инцидента военные на данном участке границы были экстренно приведены в режим повышенной боеготовности.

Как уточнили в МВД Украины, по данному случаю ГПСУ немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины. Пограничники потребовали объяснить причины залета российского летательного аппарата на территорию Украины и раскрыть принадлежность Ми-8.

На данный момент в ГПСУ ждут ответа от российской стороны.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Киевщине вертолет Ми-8 Бориспольской бригады транспортной авиации ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку вблизи Иванкова.