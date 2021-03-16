Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)

В Одессе перед входом в подвал школы №57 было найдено тело мертвой женщины, но полиция быстро установила личность злоумышленника.

Новые детали приводит пресс-служба Нацполиции области.

Как оказалось, 83-летнюю женщину убил собственный сын.

55-летний мужчина сначала ударил старушку топором по голове, а затем надел на ее голову полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.

После того, как женщина перестала дышать, он положил ее тело в мешок и отнес его подальше от дома.

Подозреваемого нашли по месту жительства, он рассказал, что убил мать из-за конфликта, но не рассказал в чем его суть.

Открыто дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось ранее, в селе Счастливое Херсонской области нашли убийцу 8-летней Маши Борисовой. Он жил на одной улице с семьей девочки и дружил с ее отцом.