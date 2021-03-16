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Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)

Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)
18:24 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Одессе перед входом в подвал школы №57 было найдено тело мертвой женщины, но полиция быстро установила личность злоумышленника. 

Новые детали приводит пресс-служба Нацполиции области. 

Как оказалось, 83-летнюю женщину убил собственный сын. 

Убийство женщины в Одессе

55-летний мужчина сначала ударил старушку топором по голове, а затем надел на ее голову полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. 

После того, как женщина перестала дышать, он положил ее тело в мешок и отнес его подальше от дома. 

Подозреваемого нашли по месту жительства, он рассказал, что убил мать из-за конфликта, но не рассказал в чем его суть. 

Открыто дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. 

Как сообщалось ранее, в селе Счастливое Херсонской области нашли убийцу 8-летней Маши Борисовой. Он жил на одной улице с семьей девочки и дружил с ее отцом.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Одесса, Убийство, Нацполиция.
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