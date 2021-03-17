Изнасиловал и столкнул в канал: в Крыму вынесли приговор убийце 6-летней девочки

В оккупированном Крыму завершился процесс над убийцей 6-летней девочки. Преступнику присудили 25 лет лишения свободы.

В конце мая 2020 года в крымском поселке Ленино пропал 6-летний ребенок. Днем она с отцом и его друзьями ушла на рыбалку. Однако, мужчина употребил алкогольные напитки и оставил дочку без надлежащего присмотра. Вскоре взрослые обнаружили, что ребенок пропал. Ее тело было найдено на следующий день на дне Северо-крымского канала, рядом с местом где "рыбаки" распивали спиртные напитке, сообщает пресс-служба оккупационного "Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым".

Убийцей в итоге оказался 40-летний местный житель, который был другом семьи погибшего ребенка.

"Позже выяснилось, что пьяный папа отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По пути следования ранее судимый мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении него преступления сексуального характера", - сообщают в "ведомстве".

Насильник знал, что ребенок не умеет плавать, а потому столкнул ее в воду. Так девочка и утонула.

В результате, отца ребенка приговорили к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Убийце и насильнику дали 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на 2 года.

Напомним, что задержанный правоохранителями подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Олешковского района Херсонской области жил на одной улице с семьей девочки и дружил с отцом ребенка.