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Во Львове пьяный лихач попал на 100 тысяч гривен: как так получилось (фото)

Во Львове пьяный лихач попал на 100 тысяч гривен: как так получилось (фото)
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф фото: Instagram

В среду, 17 марта, во Львове, на улице Тракт Глинянский, полицейские оштрафовали пьяного водителя Toyota Camry в общей сложности на 100 тысяч гривен, после увеличения штрафов за нарушение ПДД, которые вступили в силу в полночь среды, 17 марта.

Об этом сообщается в Instagram "Дневник патрульного", где показали фото соответствующих протоколов.

"Вы за один час сорвали Джекпот, Вам штраф 100 000 гривен", - пишут в соцсети.

Авторы поста объясняют, что 20400 гривен штрафа нарушитель получил сразу, поскольку уже ранее был лишен прав. Кроме того, на него составили протокол по ч.3 ст.130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), штраф по которому оказался равен 51000 гривен с лишением прав на 10 лет и с возможной конфискацией авто.

Интересно, что нарушителя полицейские остановили в 1:17 17 марта, когда уже вступили в силу измененные штрафы за нарушение ПДД (с 00:00 17 марта, - Авт.).

 
 
 
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Публикация от Дневник патрульного (@dnevnik_police)

 

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 307

Все по теме:

Украина, Штрафы, ПДД, Увеличение штрафов.
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