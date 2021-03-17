Во Львове пьяный лихач попал на 100 тысяч гривен: как так получилось (фото)

В среду, 17 марта, во Львове, на улице Тракт Глинянский, полицейские оштрафовали пьяного водителя Toyota Camry в общей сложности на 100 тысяч гривен, после увеличения штрафов за нарушение ПДД, которые вступили в силу в полночь среды, 17 марта.

Об этом сообщается в Instagram "Дневник патрульного", где показали фото соответствующих протоколов.

"Вы за один час сорвали Джекпот, Вам штраф 100 000 гривен", - пишут в соцсети.

Авторы поста объясняют, что 20400 гривен штрафа нарушитель получил сразу, поскольку уже ранее был лишен прав. Кроме того, на него составили протокол по ч.3 ст.130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), штраф по которому оказался равен 51000 гривен с лишением прав на 10 лет и с возможной конфискацией авто.

Интересно, что нарушителя полицейские остановили в 1:17 17 марта, когда уже вступили в силу измененные штрафы за нарушение ПДД (с 00:00 17 марта, - Авт.).

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Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.