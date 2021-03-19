Больницы переполнены больными с COVID-19: волонтер рассказала о критической ситуации на Киевщине

В столице и Киевской области до критической усугубилась ситуация с местами в больницах для больных коронавирусом. В Офисе президента хотят ввести жесткий локдаун в регионе.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" 18 марта рассказала волонтер Леся Литвинова.

По ее словам на Киевщине больше нет мест для больных в медучреждениях.

"Я знаю, что в Киевской области сегодня людей госпитализировать было невозможно ", - отметила волонтер.

Сегодня почти каждый врач ищет любое оборудование для спасения больных, но по мнению Литвиновой, в будущем для них это может кончиться даже "уголовкой". А из-за загруженности в больницах как это было раньше могут возникать новые трагедии.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Право на власть" также сообщил о проблеме с распространением коронавируса на Киевщине, что и стало причиной для введения жесткого карантина.

Стоит напомнить, что в Киеве с 20 марта усилят ограничения, которые продлятся до 9 апреля.