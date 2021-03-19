Убийство отца в Гнедине заказал своему другу "мажор": почему хотел избавиться от родителей?

Шокирующее цинизмом преступление произошло вечером 16 марта в небольшом селе Гнедин Бориспольского района на Киевщине: в одном из частных домов был убит 47-летний хозяин дома. Его супруге с маленькой дочкой удалось спрятаться от нападавшего и вызвать полицию. Получив от незнакомца 25 ножевых ранений, 4 из которых смертельные, мужчина скончался на месте. Спустя двое суток правоохранители задержали 20-летнего парня, подозреваемого в причастности к тяжкому преступлению, а он "сдал" заказчика – 19-летнего... сына погибшего мужчины. И тут выяснилось, что подобная участь ждала и родную маму заказчика. Разве что ее хотели лишить жизни не таким жестоким способом. После того, сыну бы досталось все семейное имущество и средства. Получил бы свою плату за "услугу" и друг-киллер.

Что же толкнуло молодых людей на преступление? "Телеграфу" удалось узнать некоторые подробности.

"Эта семья считалась очень хорошей, благополучной, состоятельной, – рассказала "Телеграфу" главный специалист департамента коммуникации МВД Украины Ирина Прянишникова. – Отец "заказчика" занимался продажей систем отопления, владел частным домом и несколькими квартирами, автомобилями. Сыну семья старалась дать хорошее будущее, в том числе, образование в одном из престижных вузов Киева. Юноша грамотный, развитый, хорошо осведомленный в юридических вопросах. Но в настоящее время влюблен и очень хотел жениться. А родители были против брака. Сын очень обижался на родителей, считал, что раз отец не дает ему необходимое количество денег, то эту помеху можно устранить, просто убив его".

За помощью парень обратился к другу, которому, кстати, уже помог "откосить" от армии. Они вместе спланировали убийство. Изначально хотели мужчину отравить, а потом выбрали более быстрый способ, завуалировав его под разбойное нападение.

"Именно сын подсказал приятелю расположение комнат в доме и кто где находится. Почему именно этому парню? Он очень "специфический": его интересовали смерти, трупы, он сам проводил вскрытие животных. Ну а когда бы удалось каким-то образом избавиться от матери, то сыну бы перешло все наследство", – говорит Прянишникова.

Однако в доме, по сообщению правоохранителей, также находилась сестра закакзчика убийства. Делить наследство собирались и на нее?

"Дело в том, что это приемная семья для девочки, которой лет 9-11, – уточняет Ирина Прянишникова. – Возможно, она осталась живой только потому, что на момент преступления они с матерью успели спрятаться в ванной комнате. Хотя, скорее всего, парни рассчитывали, что когда не будет приемных родителей, то девочку просто вернут в детдом. Представляете реакцию матери, узнавшей о задумке сына?"

Оба молодых человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения им изберет суд.