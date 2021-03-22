Прохожий через окно пытался утихомирить хозяина квартиры, который громко храпел: видео курьеза в Харькове

В Харькове в районе ХТЗ неизвестный мужчина, проходя мимо жилого дома, услышал храп хозяев одной из квартир на первом этаже, возмутился этим и начал стучать к ним в окна и выяснять отношения.

Соответствующим видео поделились в Телеграм-канале "ХС-Салтовка".

"Живем на первом этаже, спим никого не трогаем, муж правда храпел. Вот этому типу, похоже, не понравился звук храпа, собственно поэтому он и пристал, начал выяснять отношения: стучал в окна, орал, оскорблял и тд. Девушка, конечно, пыталась его угомонить, но безрезультатно. Закончилось это посылом друг друга. Оно ушло, а мы пошли храпеть дальше", - говорится в сообщении.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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