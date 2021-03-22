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Вежливость превыше всего: драка пенсионеров в Одессе попала на видео

Вежливость превыше всего: драка пенсионеров в Одессе попала на видео
02:19 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе двое достопочтенных господ соизволили вести "дуэль" как подобает джентльменам.

Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Одесса-инфо

"Вы только гляньте как деды галантно драку ведут. Ударил.., ручку подал.., не то что эта молодёжь", - говорится в подписи к видео. 

На кадрах видно, что один из мужчин полез в драку к другому, но когда тот упал, остановился и помог ему подняться на ноги. 

"Кунг-фу с**ка": одесская воровка стала звездой сети (видео ее "подвигов")

Как сообщалось ранее, в Одессе  21 марта пассажиры трамвая скрутили дебошира, который в трамвае №3 пил пиво, на весь салон ругался матом и агрессивно реагировал на предложения соседей вести себя скромнее и надеть маску. А потом, когда ему сделали замечание, распылил газовый баллончик в лицо пенсионеру.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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Одесса, Драка.
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