Вежливость превыше всего: драка пенсионеров в Одессе попала на видео

В Одессе двое достопочтенных господ соизволили вести "дуэль" как подобает джентльменам.
Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Одесса-инфо.
"Вы только гляньте как деды галантно драку ведут. Ударил.., ручку подал.., не то что эта молодёжь", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, что один из мужчин полез в драку к другому, но когда тот упал, остановился и помог ему подняться на ноги.
Как сообщалось ранее, в Одессе 21 марта пассажиры трамвая скрутили дебошира, который в трамвае №3 пил пиво, на весь салон ругался матом и агрессивно реагировал на предложения соседей вести себя скромнее и надеть маску. А потом, когда ему сделали замечание, распылил газовый баллончик в лицо пенсионеру.