Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
За решение СНБО заплатит каждый украинец: озвучен прогноз по будущему "Мотор Сичи"
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
Разгром Банковой: кому это выгодно и правда ли, что за этим стоит Порошенко
"Динамо" - "Рух": видео онлайн-трансляция матча
"Динамо" - "Рух": видео онлайн-трансляция матча

В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму

В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: QHA

России придется прекратить финансирование армии и начать вкладывать все деньги в Крым, чтобы решить на оккупированном полуострове проблему пресной воды. 

Об этом рассказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко в интервью OBOZREVATEL.

"В принципе, Крым имеет достаточно воды в виде поверхностных стоков, но объем инвестиций, который нужно вложить в сбор, очистку и подачу этой воды всем потребителям – совершенно неподъемный для Российской Федерации", - сказал он. 

При этом он назвал "чушью собачьей" идеи оккупантов по опреснению морской воды, ведь для этого необходимы источники энергии, возможность безопасно сбрасывать отходы, а также иметь сеть для раздачи воды потребителям. По его словам, затраты на реализацию этого проекта не сопоставимы с затратами на сооружение моста через Керченский пролив. 

При этом он подчеркнул, что между Украиной и Россией идет война. 

"Война – это всегда соотношение затрат и ущерба, который наносится враждующей стороне. В данном случае затраты Украины на перекрытие подачи воды оккупантам нулевые, а ущерб, который этим действием наша страна наносит государству-агрессору – огромный", - отметил Сенченко.

Оккупанты решили "отжать" землю украинцев в Крыму: указ Путина вступил в силу

Как сообщалось ранее, оккупанты не отказались от идеи бурить скважины на дне Азовского моря  и собираются начать это делать уже в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 939

Все по теме:

Украина, Вода, Россия, Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 Стало известно, как у Зеленского восприняли погромы ОП
03 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
04 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
05 Собрались в Украину? В сеть попало видео переброски российской военной техники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму
В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений
В Николаеве вводят жесткий карантин: полный список запретов и ограничений
Коронавирус убил известного украинского геральдиста
Коронавирус убил известного украинского геральдиста
&quot;Все может случиться&quot;: тренеры &quot;Голосу країни&quot; рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
"Все может случиться": тренеры "Голосу країни" рассказали, кто должен победить в 11 сезоне шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь