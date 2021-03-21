В Украине объяснили, почему у оккупантов не получится решить проблему с водой в Крыму

России придется прекратить финансирование армии и начать вкладывать все деньги в Крым, чтобы решить на оккупированном полуострове проблему пресной воды.

Об этом рассказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко в интервью OBOZREVATEL.

"В принципе, Крым имеет достаточно воды в виде поверхностных стоков, но объем инвестиций, который нужно вложить в сбор, очистку и подачу этой воды всем потребителям – совершенно неподъемный для Российской Федерации", - сказал он.

При этом он назвал "чушью собачьей" идеи оккупантов по опреснению морской воды, ведь для этого необходимы источники энергии, возможность безопасно сбрасывать отходы, а также иметь сеть для раздачи воды потребителям. По его словам, затраты на реализацию этого проекта не сопоставимы с затратами на сооружение моста через Керченский пролив.

При этом он подчеркнул, что между Украиной и Россией идет война.

"Война – это всегда соотношение затрат и ущерба, который наносится враждующей стороне. В данном случае затраты Украины на перекрытие подачи воды оккупантам нулевые, а ущерб, который этим действием наша страна наносит государству-агрессору – огромный", - отметил Сенченко.

Как сообщалось ранее, оккупанты не отказались от идеи бурить скважины на дне Азовского моря и собираются начать это делать уже в апреле.