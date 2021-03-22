Новые подробности резонансного убийства на Киевщине: отца заказал будущий юрист, а исполнил его - повар

Убийства совершаются по неосторожности и по изначально злому умыслу, под влиянием эмоций, чувств и с холодным рассудком, явных врагов, случайных людей и тех, с кем только что делили спиртное и закуску пополам. Но страшнее всего убийства близких, кровных родственников и неважно, своими ли руками осуществленные или с помощью тех, кто хотел на этом заработать. Так, поздним вечером 16 марта в селе Гнедин Бориспольского района на Киевщине в своем доме был жестоко убит 47-летний мужчина – глава добропорядочной и состоятельной семьи. 25 ножевых ранений не оставили ему шанса на жизнь.

Всего через двое суток правоохранители отыскали скрывавшегося подозреваемого в убийстве, а от него узнали и причину злодеяния: таким образом 20-летний повар по профессии помог избавиться от родного отца другу-студенту, который готовился стать юристом и хорошо ориентировался в законодательстве.

Спустя несколько дней полиция добавила подробностей к истории этого преступления, тем более, что оба молодых человека в совершенном сознались.

В суде, где ему должны были избрать меру пресечения, Аким не выглядел удрученным, порой даже улыбался. За работу "киллеру" товарищ пообещал 25 тысяч долларов – как только станет полновластным хозяином большого семейного наследства. Хотя для этого необходимо было еще устранить и маму.

"Лишить жизни женщину планировалось в тот же вечер, – рассказывает начальник киевского областного главка Нацполиции Андрей Небытов. – Но исполнитель дал показания, согласно которым, когда он поднялся на второй этаж частного дома, чтобы убить ее, то, несмотря на адреналин, и кровь, заливавшую его лицо, он не смог довести задуманное до конца. Он боялся, что за время расправы с ее мужем, женщина уже могла позвонить в полицию по телефону "102".

Уходил с места преступления он тщательно продуманным маршрутом, избегая возможных камер видеонаблюдения. Скрывался в дачном домике, окровавленную обувь пытался сжечь на участке, испачканную одежду застирал.

"Согласно договоренности, сын должен был выключить свет в доме, запустить своего друга и спрятать его. Обнаружив отсутствие света, отец должен был спуститься в гаражное помещение, где парень и напал на него сзади", – уточнил Андрей Небытов.

На вопрос, как сопротивлялся хозяин дома, юноша ответил: "Достойно". Потому безжалостно наносил и наносил своей жертве удары... В суде своей причастности к преступлению Аким не отрицал, а в качестве меры пресечения попросил домашний арест – якобы, уже раскаивается в своем поступке.

Его ровесника Антона доставили в здание суда на костылях – недавно он попал в ДТП. В остальном же его жизнь складывалась достаточно благополучно: семья не бедствовала, учился в престижном вузе, его любовь к девушке была взаимной. Именно для того, чтобы быть рядом с ней, он и намеревался избавиться от родителей, с которым не нашел в этом вопросе взаимопонимания. И сейчас больше всего жалеет о том, что расстаться с любимой придется на длительный срок. Ну а следователям рассказал, что понервничал, когда слышал крики отца, в тело которого приятель хладнокровно всаживал острие складного ножа.

Андрей Небытов подчеркнул, что в раскрытии этого преступления слаженно сработали все службы – следственно-оперативная группа и криминалисты, кинологи и оперативники уголовного розыска, были отсмотрены видео с камер наблюдения и даже установлено маршрутное такси, на котором подозреваемый прибыл в село Гнедин.

По словам главного специалиста департамента коммуникации МВД Украины Ирины Прянишниковой, обоих подозреваемых в заказном убийстве суд взял под арест на 60 суток без права залога. Один из фигурантов свою вину признает, второй уже на суде отказался отвечать на вопросы судьи.

Вероятному заказчику убийства и его другу-исполнителю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.