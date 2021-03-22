Подключили даже квадрокоптер: под Житомиром третьи сутки ищут подростка (фото)

В Житомирской области, в Радомышле и районе, третьи сутки ищут 17-летнего Ивана Мыслывого, который ушел из дома 18 марта и пропал.

Об этом сообщает начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

В полицию о пропаже родные парня сообщили 19 марта. В день исчезновения парень отдыхал в кругу знакомых в центре Радомышля.

Последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от дома, куда парня подвез знакомый, чтобы он быстрее добрался домой.

"В этом же автомобиле юноша случайно оставил свой мобильный телефон. Гаджет полицейские изъяли, водителя и всех друзей опросили", - уточнил глава областной полиции.

Уже несколько дней полицейские, кинологи со служебно-розыскными собаками, спасатели, лесники и местные жители прочесывают территорию в радиусе 10 км от места, где в последний раз видели пропавшего юношу. Осматривают прибрежную полосу реки Мики и камышовые заросли, хаты и кустарники, откачали воду из двух копанок. Для поисков используют и квадрокоптер.

По данным на понедельник, 22 марта, поиски продолжаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее нашли убитой 7-летнюю Машу Борисову, которая пропала в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области. Как сообщалось, поиск девочки из села Счастливое Олешковского района Херсонской области полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.