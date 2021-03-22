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Полиции Киева сообщили о бомбе в правительственном квартале - идет проверка

Полиции Киева сообщили о бомбе в правительственном квартале - идет проверка
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: zhytomyr.tv

Полиция получила информацию о минировании одного из зданий в правительственном квартале Киева. 

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции

"На электронную почту столичной полиции пришло сообщение о том, что возле админздания по улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту выдвинулись следователи, взрывотехники, кинологи и спасатели. 

В настоящее время идет проверка прилегающих территорий и транспортных средств. Личность "минера" устанавливается. 

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Как сообщалось ранее, в Киевской области была разоблачена деятельность группы похитителей, которые под видом "реабилитационного центра" удерживали и пытали десятки людей, а также выманивали деньги у их родственников. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Минирование, Нацполиция.
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