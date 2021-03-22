Полиции Киева сообщили о бомбе в правительственном квартале - идет проверка

Полиция получила информацию о минировании одного из зданий в правительственном квартале Киева.

Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

"На электронную почту столичной полиции пришло сообщение о том, что возле админздания по улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту выдвинулись следователи, взрывотехники, кинологи и спасатели.

В настоящее время идет проверка прилегающих территорий и транспортных средств. Личность "минера" устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Киевской области была разоблачена деятельность группы похитителей, которые под видом "реабилитационного центра" удерживали и пытали десятки людей, а также выманивали деньги у их родственников.