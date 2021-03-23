Мать не сдала деньги на ремонт: на Тернопольщине ребенок отказался ходить в школу из-за травли учителя

В одной из школ Тернопольской области учительница якобы заставила детей записать в дневниках о сумме денег, которые их родители должны сдать на ремонт.

Об этом идет речь в сюжете ТСН от 20 марта.

Происшествие случилось в школе в селе Перепельники в Зборовском районе.

Один из учеников после такого "напоминания" отказался посещать учебное заведения из-за страха, что ему опять будут говорить о долге.

Деньги на ремонт не сдала мама, но учительница решила сказать об этом ее сыну. Сначала она нарисовала нужную сумму на табеле, а затем и вовсе заставила записать это в дневнике.

Сама мать парня работает учительницей в этой же школе и говорит, что деньги не сдавала потому что ей никто об этом не говорил, да и ранее за свои средства уже сделала мини-ремонт в своем классе.

Директор школы рассказала, что решение о сборе денег является инициативой учителей и родителей, а администрация тут ни при чем. Учительнице уже готовят выговор.

Как сообщалось в конце февраля подобный скандал разгорелся и в одной из школ Кривого Рога.