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В Харькове поймали СБУшника продававшего наркотики (фото)

В Харькове поймали СБУшника продававшего наркотики (фото)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф

Правоохранители Харькова разоблачили работника военной контрразведки Службы Безопасности Украины, занимавшегося сбытом наркотиков гражданским лицам. Сейчас преступник задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

"В феврале-марте 2021 в городе Харькове указанный силовик, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, повторно незаконно сбывал гражданскому лицу особо опасное психотропное вещество", - отмечают в ведомстве.

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По данным силовиков, сотрудник военной контрразведки СБ Украины, систематически осуществлял незаконный сбыт гражданским лицам психотропных.

Напомним, СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений ведомства в  участии в банде. Группа из 4-х человек, куда входил боец СБУ, занималось похищением людей и вымогательством.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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СБУ, Наркотики, Харьков, Задержание.
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