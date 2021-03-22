В Харькове поймали СБУшника продававшего наркотики (фото)

Правоохранители Харькова разоблачили работника военной контрразведки Службы Безопасности Украины, занимавшегося сбытом наркотиков гражданским лицам. Сейчас преступник задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

"В феврале-марте 2021 в городе Харькове указанный силовик, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя умышленно, повторно незаконно сбывал гражданскому лицу особо опасное психотропное вещество", - отмечают в ведомстве.

По данным силовиков, сотрудник военной контрразведки СБ Украины, систематически осуществлял незаконный сбыт гражданским лицам психотропных.

Напомним, СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений ведомства в участии в банде. Группа из 4-х человек, куда входил боец СБУ, занималось похищением людей и вымогательством.