"Нарковечеринка" с подростками на Ровенщине: в больнице рассказали о состоянии пострадавших

Подростки из села Федоровка Ровенской области, которые попали в реанимацию после того, как на вечеринке приняли амфетамин и метадон, уже чувствуют себя лучше.

Об этом пишет РадиоТрек.

Происшествие произошло в ночь на 20 марта, тогда после ряда звонков в "скорую" были госпитализированы трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Еще одного после промывания желудка привезли родители.

На следующий день двоих из них в тяжелом состоянии было доставлено в Ровенскую областную детскую больницу.

Врачи признаются, что парней удалось достать с того света.

"Медики проводили интенсивную терапию, дезинтоксикующие мероприятия. Сейчас дети в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет. За несколько дней их выпишут из больницы", - сказал главный врач больницы Виталий Бойко.

По данным полиции, один из подростков привез наркотики с другой области и предложил товарищам попробовать их.

Сейчас идет расследование происшествия. Открыто дело по ч.2 ст.315 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, в Харькове разоблачили работника военной контрразведки СБУ, занимавшегося сбытом наркотиков гражданским лицам.