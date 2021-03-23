Локдаун в Одессе: как ходит транспорт и что творится на остановках

Со вторника, 23 марта, Одесса официально вошла в "красную зону" карантина. Ограничения уже привели к огромным очередям на остановках.

Решением городской комиссии ТЭБ и ЧС кафе и рестораны могут работать только "на вынос" и на доставку. Разрешена работа продуктовых торговых точек, аптек. Открыты салоны красоты и парикмахерские (правда, только при условии предварительной записи). Также работают зоомагазины и ветклиники, финучреждения и почта, пишет "Думская".

Общественный транспорт продолжает ходить. Однако, по решению комиссии, перевозка пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах разрешена при условии, что количество пассажиров не будет превышать количество мест для сидения. В связи с этим с самого утра на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди одесситов.

Отметим, по последним данным МОЗ, Одесская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев коронавируса. Здесь на утро 23 марта зафиксировано 1122 новых случаев Covid-19.

Напомним, в столице решили не прекращать работу общественного транспорта на время локдауна.