Погода меняется каждые полчаса: фото и видео, что сейчас происходит в Киеве

Весна в Киев приходить, видимо, не особо торопится, ведь во вторник, 23 марта, столицу Украины засыпало снегом.

Погода при этом "отличилась" особой хаотичностью. За день ясное и чистое небо несколько раз затягивали темные тучи.

Кадрами настоящей пурги поделились жители столицы в Instagram.

"За окном почти весна", - пишет пользователь сети Рус Солодовников.

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"Шло 51 февраля. Снежок, красота, прогуливаться кайф", - отметил пользователь Андрей Иванюк.

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Как видно на соответствующих видео, подобные снегопады в конце марта Киеву не присущи.

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Как сообщалось ранее, 23 марта по всей территории Украины ожидаются снег и мокрый снег. Холодная и пасмурная погода, согласно прогнозам синоптиков, будет оставаться в стране как минимум до пятницы, 26 марта.