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Погода меняется каждые полчаса: фото и видео, что сейчас происходит в Киеве

Погода меняется каждые полчаса: фото и видео, что сейчас происходит в Киеве
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф

Весна в Киев приходить, видимо, не особо торопится, ведь во вторник, 23 марта, столицу Украины засыпало снегом. 

Погода при этом "отличилась" особой хаотичностью. За день ясное и чистое небо несколько раз затягивали темные тучи. 

Кадрами настоящей пурги поделились жители столицы в Instagram.

"За окном почти весна", - пишет пользователь сети Рус Солодовников. 

 
 
 
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Публикация от Рус Солодовников (@rus_solodovnikov)

 

"Шло 51 февраля. Снежок, красота, прогуливаться кайф", - отметил пользователь Андрей Иванюк.

 
 
 
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Публикация от Andrii Ivaniuk (@andy.evans17)

 

Как видно на соответствующих видео, подобные снегопады в конце марта Киеву не присущи. 

 
 
 
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Публикация от Yevhen (@dougiejones96)

 

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Как сообщалось ранее, 23 марта по всей территории Украины ожидаются снег и мокрый снег. Холодная и пасмурная погода, согласно прогнозам синоптиков, будет оставаться в стране как минимум до пятницы, 26 марта. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Снег, Весна.
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