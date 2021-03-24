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Среда, 24.03.2021
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Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства

Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства

Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф

Есть в детском мультике песенка со словами "неприятность эту мы переживем". Примерно так и произошло с жителем Днепра Тарасом Билоусом, на машину которого 18 марта с 6-го этажа здания упал кот, повредив себе лапу и лобовое стекло автомобиля. Когда хозяйка кота отказалась владельцу авто хотя бы частично компенсировать непредвиденные убытки в виде замены стекла, Тарас, как человек творческий, нашел нестандартный выход – нарисовал картину с летящим над Днепром котом-Суперменом.

А теперь лот под названием "Суперкот" или "Днепровский Котопад" молодой человек выставил у себя в Инстаграме на аукцион. В комментарии пояснил: "Вырученные средства будут направлены на ветеринарные услуги потерпевшего кота и компенсацию за ремонт авто, в случае удачной продажи часть средств будет направлена в приют для бездомных животных". Замена стекла с сопутствующими затратами, кстати, обошлась в 6,5 тысячи гривен.

Среди представленных на полотне вариантов летающих котов есть подражание великому изобретателю эпохи Возрождения.

"Это первая вертолетная конструкция с описанием Леонардо да Винчи, усовершенствованная мной для полета кота" – так пояснил свою живописную шутку "Телеграфу" автор.

Ну а сестра Тараса сочинила по поводу происшествия стихотворную миниатюру:
"Яким не був би ваш шикарний драндуліт,
нашкодити йому може звичайний кіт!
За цю науку не жадаю я поклонів,
лиш ставте тачку свою далі від балконів,
а особливо, коли йде весна,
бо котопадами вона в Дніпрі рясна!"

Цена лота стартовала со 100 долларов – и продолжает расти.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Днепр, Творчество, Курьез, Суперкот.
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