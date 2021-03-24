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Среда, 24.03.2021
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Россия отправила еще одного крымчанина в колонию строгого режима: Украина призывает принять меры

Россия отправила еще одного крымчанина в колонию строгого режима: Украина призывает принять меры
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф

Во временно оккупированном Россией Крыму так называемый "Кировский районный суд" 23 марта приговорил крымского татарина Меджита Аблямитова к 6 годам колонии строгого режима и 1 году админнадзора после окончания срока за якобы участие в добровольном батальоне им.Номана Челебиджихана, который оккупационная власть считает незаконным вооруженным формированием.

Об этом сообщает в среду, 24 марта, украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

"Подчеркиваю, что уголовное дело сфабриковано, а решение суда - безосновательно. Ведь все показания Меджита Аблямитова, полученные во время допросов на этапе следствия, были получены под давлением работников ФСБ", - написала Денисова.

Она также осудила незаконный приговор, который является очередным примером репрессий политически мотивированного преследования крымских татар, и напомнила, что по сфабрикованным обвинениям в деле упомянутого батальона в Крыму уже незаконно осуждены пятеро граждан Украины - Эдем Кадыров, Февзи Саганджи, Дилявер Гафаров, Нариман Межмединов, Айдын Мамутов .

"Призываю международное сообщество оказывать давление на РФ, чтобы как можно скорее прекратить политически мотивированные преследования наших сограждан во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подчкркнула Денисова.

Как сообщает Крымская правозащитная группа, Аблямитов во время выступления с последним словом в "суде" заявил, что не отрицает своего пребывания в батальоне, в подразделении "Аскер", но не признает, что принимал участие в тактических учениях и не имел цели совершать какие-то действия, направленные против интересов РФ.

"Причиной преследования крымчан за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, по заявлению оккупационных властей Крыма, является членство в организации, которая ставит своей целью деоккупацию полуострова. В то же время, эта организация не принимает участия в вооруженном конфликте или других военных действиях, поэтому, по мнению экспертов КПГ, преследование за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана можно рассматривать как политически мотивированное", - подчеркнули в правозащитной группе.

Как сообщалось, 20 марта 2021 года вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете на владение земельными участками в оккупированном Крыму иностранными гражданами. "Телеграф" выяснил, как украинцам защитить свои права на оккупированном полуострове.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Колония, Крым, Суд, Омбудсмен, Приговор, Людмила Денисова, Меджит Аблямитов.
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