Пожар в баре "Бездельники" в центре Киева: появились новые фото происшествия

Огонь на месте пожара в центре Киеве, где горит бар "Бездельники", по неподтвержденным данным, перебросился на соседнее здание.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места ЧП.

Судя по кадрам, для тушения огня были задействованы десятки спасателей, а к месту эпицентра пожара, который находился на крыше, работникам ГСЧС пришлось добираться с помощью лестниц.

Отметим, что по информации пресс-службы ГСЧС Украины, пожар удалось ликвидировать в 15:45. На месте пожара было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.

По данным Telegram-канала "Х*евый Киев" пожар начался в 14:10. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 10 человек.

Добавим, то пожар в этом здании происходит не впервые. Буквально шесть лет назад, 4 марта 2015 года здесь также произошло масштабное возгорание. Тогда его тушили около двух часов, дым был виден с разных уголков столицы. Улицу Саксаганского в тот день также перекрывали, правда, частично. Во время тушения пожара погибли двое спасателей.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 24 марта, в Киеве на улице Старовокзальной, 21 в Шевченковском районе произошел пожар в 1-этажном здании, которое было пристроено к 3-х этажному зданию магазина.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"