В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП

В селе Теребля в Тячевском районе Закарпатской области в среду, 24 марта, днем произошел крупный пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".

Об этом сообщает в среду днем пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в Закарпатской области.

"Пожар в двух многоквартирных жилых домах в с. Теребля, Тячевского района", - сообщили в У ГСЧС.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 15:06 среды.

"На месте работали 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь возгорания составила 1200 кв. м.

Пожар был локализован в 16:39, ликвидирован - в 17:09.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В областном главке ГСЧС также опубликовали видео ликвидации возгорания.

Вместе с тем, Руслан Благой, опубликовавший видео пожара на своей странице в соцсети Facebook, пишет, что горели дома, входящие в жилой комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино.

"Огнём охвачен комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 млн грн. Очевидцы заявляют, что всему виной поджог сухой травы", - написал он.

Как сообщалось, в центре Киева 24 марта произошел пожар в одном из старейших зданий. Для тушения огня были задействованы десятки спасателей, а к месту эпицентра пожара, который находился на крыше, работникам ГСЧС пришлось добираться с помощью лестниц.