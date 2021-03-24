Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
Канада наказала российских чиновников за отравление Навального
Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП

В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП
17:53 Сегодня Телеграф

 В селе Теребля в Тячевском районе Закарпатской области в среду, 24 марта, днем произошел крупный пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".

Об этом сообщает в среду днем пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в Закарпатской области.

"Пожар в двух многоквартирных жилых домах в с. Теребля, Тячевского района", - сообщили в У ГСЧС.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 15:06 среды.

"На месте работали 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь возгорания составила 1200 кв. м.

Теребля_пожар_ГСЧС_1

Пожар был локализован в 16:39, ликвидирован - в 17:09.

Теребля_пожар_ГСЧС_2

По предварительной информации, пострадавших нет.

В областном главке ГСЧС также опубликовали видео ликвидации возгорания.

Вместе с тем, Руслан Благой, опубликовавший видео пожара на своей странице в соцсети Facebook, пишет, что горели дома, входящие в жилой комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино.

"Огнём охвачен комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 млн грн. Очевидцы заявляют, что всему виной поджог сухой травы", - написал он.

Как сообщалось, в центре Киева 24 марта произошел пожар в одном из старейших зданий. Для тушения огня были задействованы десятки спасателей, а к месту эпицентра пожара, который находился на крыше, работникам ГСЧС пришлось добираться с помощью лестниц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

Все по теме:

Пожар, Жилой комплекс, Закарпаская область, Теребля, пал травы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021
03 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
04 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
05 Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП
В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП
&quot;Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина&quot;: женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
"Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина": женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Претензии оккупантов Крыма к Украине &quot;перевалили за триллион рублей&quot;
Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь