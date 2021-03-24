Свисал из окна на седьмом этаже: спасение мужчины в Киеве попало на видео

Во вторник, 23 марта, патрульные Киева спасли мужчину, который пытался лишить себя жизни, едва не выпав из окна.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram, публикуя видео спасения мужчины.

Так, днем в полицию позвонила женщина и рассказала, что видит, как мужчина перелезает за ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз.

Инспекторы немедленно прибыли к дому на улице Борщаговской.

"Понимая, что ситуация критическая и счет идет даже не на минуты, полицейские изо всех сил побежали на четвертый этаж", - рассказали в полиции.

Патрульные вбежали в квартиру как раз в тот момент, когда мужчина уже висел на карнизе балкона. Один из патрульных успел схватить его за руку. А его напарница помогла ему удерживать мужчину. Совместными усилиями они затянули мужчину внутрь.

После этого мужчину госпитализировали прибывшие медики.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве двое патрульных вместе с проходившим мимо мужчиной спасли троих тонувших подростков.

Также ранее, в Полтавской области пьяный мужчина вскарабкался на крышу школы, чтобы "телепортироваться" домой. Снимать его оттуда пришлось полицейским и спасателям.