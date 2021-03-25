Для этого создавалась "ДНР": Пушилин насмешил сеть новым "достижением"

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин решил похвастаться "достижениями молодой республики". Он отчитался за ремонт 204 лифтов на оккупированной части Донецкой области.
Скриншот с пафосным текстом бывшего "МММщика" выложила на своей странице в facebook журналист Марина Шашкова.
"Для этого и создавалась "ДНР". Вне всяких сомнений", - написала автор текста.
Новость не преминули прокомментировать украинцы, иронично обсудив новое "достижение" оккупантов в развитии инфраструктуры.
"Это конечно важное достижение, лифт запустить. А то, что люди оттуда едут массово, то все ерунда", "Ну, может появление лифтов их остановит. И они передумают уезжать".
Также не преминули провести аналогии с убийством лидера боевиков Арсения Павлова "Моторолы", взорванного в лифте - "Чем больше в Донецке работающих лифтов, тем лучше".
Напомним, боевикам "ДНР" удалось победить коронавирус, о чем свидетельствует резкое смягчение карантина на оккупированных территориях.