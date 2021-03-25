Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
Украина стремительно приближается к полному локдауну: Минздрав расширил список "красных" областей (карта)
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"
Выяснилось, сколько будут платить за газ в апреле клиенты "Нафтогаза"

Для этого создавалась "ДНР": Пушилин насмешил сеть новым "достижением"

Для этого создавалась "ДНР": Пушилин насмешил сеть новым "достижением"
14:49 Сегодня Телеграф

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин решил похвастаться "достижениями молодой республики". Он отчитался за ремонт 204 лифтов на оккупированной части Донецкой области.

Скриншот с пафосным текстом бывшего "МММщика" выложила на своей странице в facebook журналист Марина Шашкова.

"Для этого и создавалась "ДНР". Вне всяких сомнений", - написала автор текста.

Новость не преминули прокомментировать украинцы, иронично обсудив новое "достижение" оккупантов в развитии инфраструктуры.

"Это конечно важное достижение, лифт запустить. А то, что люди оттуда едут массово, то все ерунда", "Ну, может появление лифтов их остановит. И они передумают уезжать".

комментарии

Также не преминули провести аналогии с убийством лидера боевиков Арсения Павлова "Моторолы",  взорванного в лифте -  "Чем больше в Донецке работающих лифтов, тем лучше".

Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко

Напомним, боевикам "ДНР" удалось победить коронавирус, о чем свидетельствует резкое смягчение карантина на оккупированных территориях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Лифт, Боевики, Донбасс, Денис Пушилин, ДНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
03 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
04 Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
05 В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
Большинство украинцев считают, что коронавирус создали специально: названы причины (инфографика)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens &quot;вышла на публику&quot; со звездами &quot;Лиги смеха&quot; (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь