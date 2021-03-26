В Харькове "герои парковки" устроили "баттл" мести друг другу (фото и видео)

В Харькове "герои парковки" стали меряться степенью изощренности в придумывании мести друг другу.

ОБ этом пишут в Telegram-канале "ХС Харьков".

Так, поздним вечером в четверг, 25 марта, женщина на красном Nissan припарковала свое авто на тротуаре, чем разозлила других участников движения.

"Дама на красном Nissan неудачно припарковалась во дворе на Салтовке, перекрыв проезд, и получила краской на лобовое", - пишут в сообщении.

Но женщина не осталась в долгу и уже с утра на авто ее "мстителя" красовалось занимательное "письмо".

В сети стали бурно обсуждать "баттл", отметив, что не исключено, что женщина отомстила не тому.

"Я не гинеколог но это п*зда", "Так а вдруг бус просто отснял на камеру, но не поливал краской ????? Да, его подпёрли, но это не значит что он побежал за краской. Он мог заснять результат действий другого идейного чела и про себя порадоваться "карма настигла"... Если чела несправедливо облил красный нисан, то хана нисану", "Друзья, вы вот задайте себе вопрос: 'Почему мы живем, в целом как страна, не как люди, а как черти?' А ответ прост, он в каждом из нас. Один не считает нужным бросать мусор в бак, другой - портить чужое имущество просто по тому, что ему что-то не нравится, третий - бить морду, унижать другого просто по тому, что ну вот так я вершу закон, четвертый просто плюет на мнение окружающих, все 'по сараю', главное я и моя ж*па и т.д. ", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Дымере, под Киевом, автомобилист наехал на мужчину, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки возле супермаркета.

Также в Одессе в субботу, 30 января, произошел вопиющий случай: автомобилист, неправильно припарковавший свою машину, избил битой проходившего мимо мужчину с ребенком, который сделал ему замечание на этот счет.