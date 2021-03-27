Две девочки сгорели живьем с бабушкой под Черкассами, пытаясь согреться (фото)

В субботу, 27 марта, в селе Белозорье в Черкасском районе произошел пожар, в котором погибла 68-летняя женщина и двое детей – 6 и 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

На место тут же выехали спасатели, которые вынесли из дома трех человек – женщину и двоих детей.

"После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неправильная эксплуатация печного отопления.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белой Церкви Киевской области в ночь на 18 февраля в частном доме произошел пожар. В результате происшествия погиб пятилетний ребенок.

Также 6 февраля в поселке Мосрентген в Новой Москве в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее полтора десятка человек, среди погибших двое детей.