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Две девочки сгорели живьем с бабушкой под Черкассами, пытаясь согреться (фото)

Две девочки сгорели живьем с бабушкой под Черкассами, пытаясь согреться (фото)
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф

В субботу, 27 марта, в селе Белозорье в Черкасском районе произошел пожар, в котором погибла 68-летняя женщина и двое детей – 6 и 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

На место тут же выехали спасатели, которые вынесли из дома трех человек – женщину и двоих детей.

"После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", - рассказали в ведомстве.

В Черкасском районе на пожаре погибли двое детей

Отметим, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неправильная эксплуатация печного отопления.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белой Церкви Киевской области в ночь на 18 февраля в частном доме произошел пожар. В результате происшествия погиб пятилетний ребенок.

Также 6 февраля в поселке Мосрентген в Новой Москве в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее полтора десятка человек, среди погибших двое детей.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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