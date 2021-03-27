Под Николаевом грузовик раздавил такси: много погибших (фото)

В субботу, 27 марта, под Николаевом, на трассе "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" произошло ДТП, где столкнулись Renault Magnum и автомобиля Opel Vectra, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Удар был такой силы, что все трое человек – водитель и двое пассажиров - в Opel Vectra, который оказался машиной такси, погибли на месте. 61-летний водитель грузовика не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 25 марта, днем на 18км Житомирской трассы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.

Также в Луцке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате чего пострадали семеро человек.