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"Ни разу гипермаркета не видели?" Кадры с открытия магазина в Донецке удивили сеть

"Ни разу гипермаркета не видели?" Кадры с открытия магазина в Донецке удивили сеть
05:34 Сегодня Телеграф Фото - twitter.com

В оккупированном боевиками так называемой "ДНР" Донецке открыли продуктовый гипермаркет "Манна", на что пришло посмотреть необычно много людей.

При этом, как видно на фото с места событий, меры эпидемической безопасности никто не соблюдал.

Все в ржавчине и запустении: как выглядит донецкий вокзал спустя почти семь лет оккупации

Отмечается, что новый магазин разместили в здании бывшего гипермаркета Метро на Ленинском проспекте.

"Одуревшая толпа (ни разу гипермаркетов в Донецке не видела?) ринулась на экскурсию. Ну-ну, посмотрим на цифры ковида через несколько дней", - комментирует снимки с места событий блогер @hochu_dodomu.

Стоит заметить, что в комментариях пользователи удивились, за какие деньги открыли гипермаркет, и почему его открытием не воспользовался в целях пиара ни один из главарей "ДНР".

"Благополучные зажиточные дончане превратились в лаптеногих дикарей", "Идиотское название", "На фото написано «DAVI DONETSK 2021”, символично", - также добавили в сети.


Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит заброшенный супермаркет "Обжора" в центре оккупированного Донецка.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 191

Все по теме:

Донецк, Супермаркеты, ДНР.
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