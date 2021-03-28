"Ни разу гипермаркета не видели?" Кадры с открытия магазина в Донецке удивили сеть

В оккупированном боевиками так называемой "ДНР" Донецке открыли продуктовый гипермаркет "Манна", на что пришло посмотреть необычно много людей.

При этом, как видно на фото с места событий, меры эпидемической безопасности никто не соблюдал.

Отмечается, что новый магазин разместили в здании бывшего гипермаркета Метро на Ленинском проспекте.

"Одуревшая толпа (ни разу гипермаркетов в Донецке не видела?) ринулась на экскурсию. Ну-ну, посмотрим на цифры ковида через несколько дней", - комментирует снимки с места событий блогер @hochu_dodomu.

Сегодня в Донецке, в отжатом Метро, открыли гипермаркет "Манна"

Одуревшая толпа (ни разу гипермаркетов в Донецке не видела?) ринулась на экскурсию. Ну-ну, посмотрим на цифры ковида через несколько дней pic.twitter.com/nTcyDjB0jv — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) March 27, 2021

Стоит заметить, что в комментариях пользователи удивились, за какие деньги открыли гипермаркет, и почему его открытием не воспользовался в целях пиара ни один из главарей "ДНР".

"Благополучные зажиточные дончане превратились в лаптеногих дикарей", "Идиотское название", "На фото написано «DAVI DONETSK 2021”, символично", - также добавили в сети.





Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит заброшенный супермаркет "Обжора" в центре оккупированного Донецка.