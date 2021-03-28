Карантин по-одесски: люди без масок массово отправились к морю (видео)

Жители Одессы решили не заморачиваться на угрозы со стороны коронавируса. Не повлияло на их мнение и внесение области в "красную" зону карантина.

Теплая погода стала поводом для одесситов выйти массово на улицу. Видео их прогулок в сторону моря выложили на telegram-канале "Одесса INFO"

"День второй массового похода к морю. А вы соблюдаете карантин? Кратко о ситуации: "У нас уже некому лечить, медработников физически не хватает" – говорят медики. В опорных больницах Одессы свободно 20 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Это на город миллионник", - сообщают авторы канала.

На видео можно наблюдать толпы людей без масок, свободно гуляющих на близком расстоянии между собой.

"Как вам карантин в Одессе? Ни одной живой души нет. Главное что все школы закрыты. Там же можно подхватить инфекцию", - говорит голос за кадром.

Справедливости ради стоит отметить, что в столице ситуация в этом плане не лучше.

Напомним, карантинные ограничения в Одессе создали огромные очереди на остановках общественного транспорта.