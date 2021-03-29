Использовали запретное оружие и ударили по населенному пункту: оккупанты на Донбассе 10 раз открыли огонь

Минувшие сутки, 28 марта, на Донбассе прошли без потерь для украинских военных. При этом боевики неоднократно открывали огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединённых сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов наших позиций, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта", - сообщают силовики.

На Приазовье, в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное, оккупанты открыли огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также атаке подверглись позиции ВСУ в районе поселков Южный и Широкино. Здесь боевики использовали минометы калибра 82 мм.

В Луганской области режим прекращения огня был нарушен в районе Причепиловки. По украинским позициям стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

А уже в понедельник утром, 29 марта, оккупанты открыли огонь по ВСУ в районе Светлодарск. Здесь они применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 26 марта в результате обстрела позиций ВСУ в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих.