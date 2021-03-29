"Москвич" и Renault ритуальной службы устроили смертельное ДТП на Новоирпенской трассе: эксклюзивные детали и фото аварии

В понедельник, 29 марта, около 16.30 на трассе, недалеко от въезда в Ирпень произошло лобовое ДТП с участием грузовика Renault ритуальной службы легковушки "Москвич-412", в результате которого погибли двое человек, еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места ЧП.

Предварительно, водитель легкового авто ехал в сторону Киева, а затем внезапно повернул налево через две сплошные линии продольной разметки.

Свидетели утверждают, что, по всей видимости, водитель хотел попасть на лесную дорогу, ведущую к кладбищу. В результате лобового столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир, отец и сын. Еще одна женщина госпитализирована.

По неподтвержденным данным, один из погибших - сотрудник МЧС. Водитель и пассажир ритуальной службы не пострадали. Также, по предварительным данным, что в Renault находился покойник, и его перегрузили в другую машину. Из-за ДТП образовалась огромная пробка от улицы Наумова до места ДТП.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 25 марта, днем на 18 км Житомирской трассы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.

Также 25 марта в Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"