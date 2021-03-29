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"Москвич" и Renault ритуальной службы устроили смертельное ДТП на Новоирпенской трассе: эксклюзивные детали и фото аварии

"Москвич" и Renault ритуальной службы устроили смертельное ДТП на Новоирпенской трассе: эксклюзивные детали и фото аварии
20:55 Сегодня Телеграф

В понедельник, 29 марта, около 16.30 на трассе, недалеко   от   въезда  в  Ирпень  произошло  лобовое  ДТП с участием грузовика Renault  ритуальной службы легковушки  "Москвич-412", в результате которого погибли двое человек, еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места ЧП.

Предварительно, водитель легкового авто ехал в сторону  Киева,  а затем  внезапно повернул  налево  через   две    сплошные   линии  продольной  разметки. 

Свидетели  утверждают,  что,  по  всей  видимости, водитель  хотел  попасть  на  лесную  дорогу,  ведущую  к  кладбищу.  В  результате  лобового  столкновения   погибли двое    мужчин -  водитель  и пассажир, отец  и  сын. Еще  одна  женщина  госпитализирована. 

По неподтвержденным данным,  один  из  погибших - сотрудник  МЧС.   Водитель  и  пассажир  ритуальной  службы  не  пострадали.  Также, по предварительным данным,  что в Renault  находился  покойник, и  его  перегрузили  в другую  машину.  Из-за ДТП образовалась  огромная  пробка  от улицы  Наумова  до  места  ДТП.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 25 марта, днем на 18 км Житомирской трассы произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей 5 и 8 лет.

Также 25 марта в Луцке груженный песком ЗИЛ едва не раздавил маршрутку, много пострадавших.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ДТП, Погибшие, Фото, Москвич, Ирпень, Аварии, Ирпенская трасса.
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