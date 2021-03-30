Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось

29 марта под Ирпенем в ДТП с катафалком попал "Москвич", из-за чего погиб водитель и его сын, на следующий день в реанимации скончалась жена водителя, а их двое детей остались сиротами.

Об этом во вторник 30 марта сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

После смерти мужчины и его сына на месте инцидента, и смерти на следующий день в реанимации женщины остались еще двое их несовершеннолетних детей.

В тот же день, 30 марта в Киеве на Владимирском спуске столкнулись сразу три машины.

Стоит напомнить, что 27 марта, в поселке Подворки под Харьковом произошло ДТП: девочка 12 лет перебегала дорогу в неположенном месте и поплатилась за это жизнью.