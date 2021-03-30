Крушение "Интерсити" в Запорожской области: перегон закрыт, поезда пускают в объезд

На месте аварии с поездом "Интерсити" в районе села Славгород, где с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда №732 "Киев – Запорожье", перегон закрыт, проводятся восстановительные работы.

Об этом сообщил в Facebook руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Поезда из и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд. Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре будут работать автобусы для подвоза и машины к меньшим станциям", - уточнил он.

Отметим, что по сообщению пресс-службы полиции в Днепропетровской области, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 ("Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") УКУ.

Как сообщал "Телеграф", на момент аварии в поезде находились 88 пассажиров, никто не пострадал. Отметим, что три вагона за уставшими и перенервничавшими пассажирами сошедшего с рельсов "Интерсити", приехали спустя три часа после аварии.