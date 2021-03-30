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Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Боишься сдохнуть?": женщина без маски набросилась на пенсионера в маршрутке и стала звездой в сети (видео)

"Боишься сдохнуть?": женщина без маски набросилась на пенсионера в маршрутке и стала звездой в сети (видео)
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Кременчуге (Полтавской области) произошел скандал в маршрутке: пенсионер сделал замечание более молодой пассажирке из-за отсутствия маски на лице, за что получил несколько нецензурных комплиментов.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Хуевый Кременчуг".

"Ситуация в 28 лакшери. Мужчина сделал женщине замечание, чтобы она надела маску", – говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, как молодая женщина, не выбирая выражений, обвиняет мужчину в боязни "сдохнуть" от коронавируса. Но и на этом все не закончилось – женщина пошла в своих "пожеланиях" и дальше. Выходя из маршрутки, она пожелала своему оппоненту смерти.

"И тут Остапа понесло..." - не смог сдержаться от комментария автор ролика.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 30 марта, в Украине зарегистрировано 10 533 новых случаев коронавируса.

Добавим, что в Минздраве не тешут украинцев иллюзией о быстром окончании пандемии COVID-19 и ранее прогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

Все по теме:

Кременчуг, Маски, Карантин, Скандалы, Коронавирус, Covid-19.
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