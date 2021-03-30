Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта

В Украине по состоянию на утро вторника, 30 марта, зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 367 детей и 250 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки в Украине:
При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.
За все время пандемии в Украине:
Степанов отметил, что в Украине было привито против COVID-19 за понедельник, 29 марта, 14 433 человека, из них получили первую дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
"212 898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - написал глава Минздрава Украины.
Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на текущей неделе.
При этом главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталия Виноград 29 марта заявила, что в Украине в настоящее время зафиксировали более 30 разных мутаций коронавируса.