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Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта

Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на утро вторника, 30 марта, зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 367 детей и 250 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы – 2 597 человек;
  • летальных случаев - 286;
  • выздоровели – 3 576 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР – 50 836, методом ИФА – 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 981).

При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

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За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 662 942 лица;
  • выздоровели – 1 307 076 человек;
  • летальных исходов - 32 418;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 058 263.

Степанов отметил, что в Украине было привито против COVID-19 за понедельник, 29 марта, 14 433 человека, из них получили первую дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

"212 898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - написал глава Минздрава Украины.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине до 25 тысяч случаев в день уже на текущей неделе.

При этом главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталия Виноград 29 марта заявила, что в Украине в настоящее время зафиксировали более 30 разных мутаций коронавируса

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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