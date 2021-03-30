Котят живьем замуровали в подвале: в киевском дворе разгорелся серьезный конфликт

В Киеве местный житель приварил решетку на подвальном помещении в доме по улице Бойченко, из-за чего кошка с котятами оказались заблокирована внутри без возможности самостоятельного выхода на улицу.

Об этом сообщил Виктор Шевченко в Facebook.

"Киев. Улица Бойченко 2/6, это двуногое заварило живьем кошку с котятами. После оправдания живодера Святогора - тв*ри расцвели", - написал он.

По словам Шевченко, все попытки достать кошку с котятами из вынужденной изоляции, которая могла закончиться для животных плачевно, "сварщик" пресекал. При этом он утверждал, то из-за кошек в доме антисанитария и якобы подвал заварил ЖЭК.

Вскоре стало известно, что кошку с котятами удалось освободить из "плена".

Как сообщал "Телеграф", в Харькове после прорыва трубы в многоэтажке погибли животные из зоомагазина, расположенного в подвале дома.