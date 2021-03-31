Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото

Во Львове нашли тело 19-летней студентки из Днепропетровской области, пропавшей накануне. Убийца уже задержан.

Дарья Косенок пропала в понедельник 29 марта. Уже на следующей день в полицию обратилась хозяйка квартиры одного из домов на улице Лычаковской, что в помещение, которое она сдавала в аренду, находится тело неизвестной девушки с многочисленными ранениями по всему телу, сообщает отдел коммуникации полиции в Львовской области.

Как позже выяснилось, девушка была студенткой ЛНУ имени Франка. Сама она родом из Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. И хоть числилась она в общежитии ВУЗа, очень часто ночевала на квартире, которую арендовала вместе со своим парнем. Там и было найдено тело жертвы, уточняет zaxid.net.

Вскоре полиция задержала и бойфренда студентки. Им оказался 19-летний житель Житомирской области. Мотивы убийства пока не выяснены. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают в полиции.

Напомним, в столице был найден труп женщины, работавшей в силовых структурах.