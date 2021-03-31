В Украине от коронавируса умер еще один двухмесячный ребенок

На Харьковщине за последнюю неделю пополнилось число детей, которые заболевают коронавирусом. Так, ребенок 2-месяцев скончался от COVID-19.

Об этом в среду 31 марта сообщили в Харьковском лаб-центре украинского Минздрава.

Согласно предоставленным данным, ребенок был из города Бахмут, Донецкой области и проходил лечение в Харьковском стационаре. У погибшего помимо "короны" имелись врожденные пороки сердца.

Всего в Украине коронавирус забрал жизни 20 украинских детей.

За март на Харьковщине подхватили вирус 1334 ребенка. Большую часть из болеющих составляют школьники, 38,9% составили ученики дошкольных классов. В список ковид-позитивных также вошли трое младенцев.

Напомним, что ранее в Мариуполе от коронавируса умер 2-х месячный ребенок, став самой молодой жертвой COVID-19.