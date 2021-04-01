Стало известно, кто сможет ездить по спецпропускам в Киеве и как их получить

В Киеве общественный транспорт будет работать по спецпропускам для пассажиров.

Об этом в среду 31 марта в эфире ТСН сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам пропуска будут выдаваться только работникам критической сферы: медикам, работникам транспорта, соцработникам, работникам ЖКХ, спасателям, военным и полицейским.

При этом только с 5 апреля общественный транспорт перейдет в спецрежим работы.

Замглавы КГГА отметил, что у властей есть уже налаженные способы для выдачи спецпропусков, поэтому за последющие три дня удастся обеспечить пропуском всех, кто выйдет на работу 5 апреля.

Напомним, что ранее киевлян озадачило усиление карантина в столице Украины с 5 апреля, а в частности, введение спецпропусков в транспорте.