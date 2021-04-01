Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина

В четверг, 1 апреля полтавские предприниматели продуктовых и непродовольственных рынков собрались под стенами областной госадминистрации на протест из-за усиления карантина.

Об этом сообщает местное издание "Зміст".

С 3 апреля в Полтаве вводят новые ограничения, согласно которым рынки не смогут работать. Это вызвало возмущение предпринимателей, ведь закрытия рынков - это удар по малому бизнесу.

По словам заместителя председателя народной кооперации "Полтавщина" Александра Лещенко, предприниматели требуют разрешить работу рынков на выходных.

Также предприниматели жалуются, что не получат "карантинной" помощи для бизнеса от правительства, ведь по распределению Кабмина община не находится в "красной" зоне карантина.

Отметим, в Полтавской области с 3 до 17 апреля усилили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации. В частности, к действующим запретам добавили запрет на работу непродовольственных рынков.

Напомним, в Киеве из-за стремительного распространения коронавируса с 5 апреля усиливают карантин. Так, согласно новым ограничениями, в столице прекращают работу продуктовых ярмарков, закрывают школы и детсады, общественный транспорт - по специальным пропускам.