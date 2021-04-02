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Украинские танкисты отработали удары по боевикам "ЛНР" (фото)

Украинские танкисты отработали удары по боевикам "ЛНР" (фото)
06:48 Сегодня Телеграф

На Луганском направлении украинские военнослужащие готовятся к отражению российской агрессии. 14 отдельная механизированная бригада имени Романа Великого провела учения танковых резервов.

В данный момент, согласно Минским договоренностям, танковые подразделения ВСУ отведены от линии фронта и находятся в резерве. Поэтому, для сохранения боевой формы танкистов, в бригаде решили "отработать" вторжение боевиков "ЛНР".

"По легенде враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, панцерники определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва", - сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

В оде маневров, танкистам удалось нанести противнику ощутимый контрудар. В учениях принимали участие и зенитчики, которые страховали бронемашины от удара с воздуха.

Напомним, ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Учения, Донбасс, ВСУ, ООС, 14 бригада.
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