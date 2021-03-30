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Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление

Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
07:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет проблем с тем, чтобы отдать приказ о наступлении Вооруженных сил страны на оккупированную часть Донбасса, однако при этом нужно учитывать риск большого количества жертв среди мирного населения и последствия, с которыми столкнется государство и армия в этом случае.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы", - заявил он.

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"Сегодня не в приказе (о наступлении – ред.) проблема. Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения, нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город", – сказал Хомчак.

Он отметил, что при наступлении есть много рисков, что будет много жертв среди гражданского населения.

"А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски...", - сказал Хомчак.

При этом он отметил, что также не стоит забывать о том, с кем придется сражаться ВСУ в случае наступления на Донбассе.

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"Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году", – добавил Хомчак.

Ранее Хомчак заявил, что несмотря на недавний обстрел под Шумами с четырьмя погибшими и двумя ранеными,  широкомасштабной войны на Донбассе не будет, но угроза эскалации существует всегда, но не стоит думать, что если Россия стреляет, то "значит, завтра пойдет в наступление".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Жертвы, Донбасс, ВСУ, Риски, Наступление, Владимир Зеленский, Руслан Хомчак.
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