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Если стреляет – это не значит, что завтра пойдет в наступление: Хомчак рассказал о тактике России на Донбассе

Если стреляет – это не значит, что завтра пойдет в наступление: Хомчак рассказал о тактике России на Донбассе
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что несмотря на недавний обстрел под Шумами с четырьмя погибшими и двумя ранеными,  завтра войны на Донбассе не будет, но угроза эскалации существует всегда, но не стоит думать, что если Россия стреляет, то "значит, завтра пойдет в наступление".

Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

"На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет", - сказал он.

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В то же время, по словам Хомчака, угроза эскалации военного конфликта на Донбассе все-таки существует.

"И существует она в первую очередь по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – отметил главнокомандующий, добавив, что обострения происходят на Донбассе периодически.

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Поэтому, как уточнил Хомчак, ошибочно предполагать, что если Россия стреляет, то "значит, завтра пойдет в наступление", поскольку "в основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения".

"Это заседания трехсторонней контактной группы, заседания "Нормандской четверки", другие процессы, которые происходят, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этим процессом..." – объяснил генерал-полковник.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, чего хочет добиться президент России Владимир Путин, устраивая обострение на Донбассе.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Война на Донбасс, Руслан Хомчак.
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