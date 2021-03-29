Если стреляет – это не значит, что завтра пойдет в наступление: Хомчак рассказал о тактике России на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что несмотря на недавний обстрел под Шумами с четырьмя погибшими и двумя ранеными, завтра войны на Донбассе не будет, но угроза эскалации существует всегда, но не стоит думать, что если Россия стреляет, то "значит, завтра пойдет в наступление".

Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

"На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет", - сказал он.

В то же время, по словам Хомчака, угроза эскалации военного конфликта на Донбассе все-таки существует.

"И существует она в первую очередь по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – отметил главнокомандующий, добавив, что обострения происходят на Донбассе периодически.

Поэтому, как уточнил Хомчак, ошибочно предполагать, что если Россия стреляет, то "значит, завтра пойдет в наступление", поскольку "в основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения".

"Это заседания трехсторонней контактной группы, заседания "Нормандской четверки", другие процессы, которые происходят, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этим процессом..." – объяснил генерал-полковник.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, чего хочет добиться президент России Владимир Путин, устраивая обострение на Донбассе.