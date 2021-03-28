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"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе

"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
06:27 Сегодня Телеграф Владимир Путин (фото - ria.ru)

Президент России Владимир Путин пытается запугать международное сообщество, устраивая очередную военную провокацию на украинском Донбассе.

Об этом для "Телеграфа" высказался ветеран боевых действий на Донбассе и политический эксперт Юрий Кочевенко.

Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины

По его мнению, российский лидер пытается показать всем, что готов воевать до конца.: "Именно отсюда — это бряцанье оружием как в реальном, так и в дипломатическом смысле. Попытка запугать международное сообщество по принципу "я дурак - я выстрелю", "а у нас ракеты есть".

Последнее обострение на Донбассе, вследствие которого под Шумами погибло четверо украинских военных, а еще двое были ранены, даже нельзя назвать обострением, поскольку это просто "периодически повторяющаяся ситуация", уверен Кочевенко.

Как он поясняет, Кремлю выгодны такие военные маневры не только для запугивания, но и для отвлечения россиян от внутренних проблем ("смотрите, что там в Украине творится"), а также склонения Киева к переговорам на своих условиях.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Россия, Донбасс.
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