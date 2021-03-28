"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе

Президент России Владимир Путин пытается запугать международное сообщество, устраивая очередную военную провокацию на украинском Донбассе.

Об этом для "Телеграфа" высказался ветеран боевых действий на Донбассе и политический эксперт Юрий Кочевенко.

По его мнению, российский лидер пытается показать всем, что готов воевать до конца.: "Именно отсюда — это бряцанье оружием как в реальном, так и в дипломатическом смысле. Попытка запугать международное сообщество по принципу "я дурак - я выстрелю", "а у нас ракеты есть".

Последнее обострение на Донбассе, вследствие которого под Шумами погибло четверо украинских военных, а еще двое были ранены, даже нельзя назвать обострением, поскольку это просто "периодически повторяющаяся ситуация", уверен Кочевенко.

Как он поясняет, Кремлю выгодны такие военные маневры не только для запугивания, но и для отвлечения россиян от внутренних проблем ("смотрите, что там в Украине творится"), а также склонения Киева к переговорам на своих условиях.

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