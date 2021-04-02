В деле об убийстве ветерана АТО на Киевщине всплыл российский военный

Появились новые подробности о фигурантах дела об убийстве ветерана АТО Александра Мандыча "Ташкента", найденного мертвым с ножевыми ранениями под Киевом. Подозреваемые оказались близкими друзьями погибшего.

Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные на странице покойного в facebook их общими знакомыми. Пользователи указывают на тот факт, что двое задержанных давно дружили активистом и помогали ему в трудных ситуациях. Также они утверждают, что эти люди не смогли б его убить. При этом в сети выложили фотографии с дружеских пикников погибшего с задержанными.

А вот журналист и военный эксперт Юрий Колесников считает иначе.

"Во-первых, полиция задержала настоящих убийц. Двое из них были близкими друзьями Мандич. Один - вообще друг с детства. Так что при всей моей нелюбви к МВД, на этот раз полиция сработали примерно профессионально", - написал Колесников на своей странице в facebook.

По его словам, один из фигурантов дела служил срочную и контрактную службу в армии Российской Федерации. После этого приехал в Киев где возглавил банду квартирных рейдеров.

Отметим, что друзья погибшего также указывали на то, что Мандыч боролся с квартирными рейдерами из Луганской области. После того, как он вернул квартиру одному из пострадавших, преступники затаили на него обиду.

В результате, они час избивали и резали его в квартире, а потом вывезли за город и спрятали в канаве. Сейчас трое из них задержаны и отправлены в СИЗО,