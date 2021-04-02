Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

В деле об убийстве ветерана АТО на Киевщине всплыл российский военный

В деле об убийстве ветерана АТО на Киевщине всплыл российский военный
14:56 Сегодня Телеграф

Появились новые подробности о фигурантах дела об убийстве ветерана АТО Александра Мандыча "Ташкента", найденного мертвым с ножевыми ранениями под Киевом. Подозреваемые оказались близкими друзьями погибшего.

Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные на странице покойного в facebook их общими знакомыми. Пользователи указывают на тот факт, что двое задержанных давно дружили активистом и помогали ему в трудных ситуациях. Также они утверждают, что эти люди не смогли б его убить. При этом в сети выложили фотографии с дружеских пикников погибшего с задержанными.

комментарии

фото1

А вот журналист и военный эксперт Юрий Колесников считает иначе.

"Во-первых, полиция задержала настоящих убийц. Двое из них были близкими друзьями Мандич. Один - вообще друг с детства. Так что при всей моей нелюбви к МВД, на этот раз полиция сработали примерно профессионально", - написал Колесников на своей странице в facebook.

По его словам,  один из фигурантов дела служил срочную и контрактную службу в армии Российской Федерации. После этого приехал в Киев где возглавил банду квартирных рейдеров.

фото2

Отметим, что друзья погибшего также указывали на то, что Мандыч боролся с квартирными рейдерами из Луганской области. После того, как он вернул квартиру одному из пострадавших, преступники затаили на него обиду.

В результате, они час избивали и резали его в квартире, а потом вывезли за город и спрятали в канаве. Сейчас трое из них задержаны и отправлены в СИЗО,

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 494

Все по теме:

Убийство, рейдеры, Ветеран АТО, Александр Мандыч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
03 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
04 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
05 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
&quot;Знал номер карты наизусть&quot;: известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь