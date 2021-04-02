Полиция задержала преступников, снявших со счетов украинцев более 10 миллионов гривен (фото, видео)

Правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся взломом банковских счетов украинцев помощью баз данных мобильных оператором. Бандиты вытянули из кармана граждан более 10 миллионов гривен.

Установлено, что трое мужчин в возрасте 32-36 лет (жители Киева, Полтавской и Днепропетровской областей) наладили перевыпуск SIM-карт на основе баз данных клиентов операторов мобильной связи, которые злоумышленники приобретали на хакерских форумах у DarkNet. Переоформив телефонный номер, преступники получали доступ к банковским счетам бывших владельцев этих номеров. Полученные деньги перекидывались на счета поставных лиц, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Кроме этого, с помощью персональных данных. Преступники оформляли онлайн-кредиты. В целом за время своей деятельности фигуранты смогли вытрясти из двух сотен потерпевших около 10 миллионов гривен.

Преступников будут судить по статье "Мошенничество".

Напомним, в Украине задержали банду, зарабатывавшую на фейковых операциях по купле-продаже различных активов.