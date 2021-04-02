"Такого мы еще не видели": в реанимации областной больницы Днепра некуда девать пациентов

В реанимации областной больницы имени Мечникова в Днепре сложилась критическая ситуация с больными на коронавирус. Отделение перегружено более чем в три раза.

Об этом заявил на брифинге главврач медучреждения Сергей Рыженко.

По его словам, сейчас в отделении реанимации проходят лечение 20 тяжелых пациентов с COVID-19. В то же время помещение рассчитано на 6 человек. Всего в больнице проходят лечение 125 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Для медиков такой наплыв пациентов создает определенные трудности, так как банально не хватает рабочих рук.

"Такого количества тяжелых больных мы еще не видели", - отметил врач.

Медик уточнил, что в отделение на этой неделе были доставлены семь беременных женщин с COVID-19. У них поражение легких от 60% до 90%. Роженицам сделали кесарево сечение, чтобы помочь родить детей. Все младенцы здоровы (один даже выписан домой), а вот трое мам сейчас в критическом состоянии.

Напомним, в столице занято более 84% коек с кислородом. В других регионах ситуация не лучше.