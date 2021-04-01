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Четверг, 01.04.2021
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Ковид-реанимация перегружена втрое: главврач больницы имени Мечникова в Днепре рассказал о спасении самых тяжелых больных

Ковид-реанимация перегружена втрое: главврач больницы имени Мечникова в Днепре рассказал о спасении самых тяжелых больных
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф

Украинские больницы еле справляются с наплывом пациентов, пораженных коронавирусом. COVID-реанимация Днепровской областной больницы имени Мечникова перегружена втрое.

О реальном состоянии дел в клинике рассказал ее главврач Сергей Рыженко. Медик поделился эмоциями после дневного обхода на своей странице в facebook.

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Среди пациентов клиники есть 43-летний мужчина из Кривого Рога. У него поражение легких 100%. Мужчине подают кислород под большим давлением, а жизненные функции организма, в том числе  артериальное давление и сердечный ритм, поддерживались лекарствами. В благодарность он написал ручкой на листе назначений "Счастлив, что живу". Дома его остались ждать жена и семимесячный ребенок.

Еще один из пациентов, о котором упомянул Рыженко, это роженица, лежащая на соседней койке. Ей только что сделали кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, чего не скажешь о состоянии его матери. У пациентки легкие поражены больше чем на 90%, а почки не фильтруют мочу. Сейчас она находится медикаментозном сне, готовят к острому диализу.

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"COVID-реанимация Мечникова перегружена втрое. Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева", - резюмирует врач.

Напомним, по данным на четверг, 1 апреля, в Украине за сутки зарегистрировали 17569 новых случаев заболеваний коронавирусом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Днепр, Коронавирус, Больница им. И.Мечникова, Covid-19.
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